Finale Emilia, la posizione di “Generazione Futura 2030” in vista del ballottaggio

FINALE EMILIA – Attraverso un comunicato stampa, la lista “Generazione Futura 2030”, che ha sostenuto il candidato sindaco Veronesi, esprime la propria posizione in vista del ballottaggio, che vedrà il sindaco uscente Sandro Palazzi e Marco Poletti in lizza per il ruolo di primo cittadino. Di seguito, la nota stampa di “Generazione Futura 2030”

“La lista Generazione Futura 2030 è nata per rappresentare quell’ampia porzione di giovani che ad oggi non si rispecchia nei valori delle attuali destre sovraniste e che, allo stesso tempo, non vede nel centro sinistra moderno una visione progressista e di eguaglianza sociale come ci si aspetterebbe.

Abbiamo portato sullo scenario politico finalese tematiche tanto importanti quanto scomode, come il bisogno di adottare urgenti strategie contro il cambiamento climatico, modificando il nostro concetto di economia verso uno sviluppo sostenibile. Tutti i candidati si sono messi in gioco con i loro studi e loro competenze in ambito lavorativo, per parlare dei problemi legati al mondo dei giovani di oggi e per riprogettare una Finale Emilia alla portata delle loro aspettative.

Abbiamo sentito spesso parlare di sconfitti e vincenti in questa lunga campagna elettorale, ma in pochi hanno acceso i riflettori su Generazione Futura, che da lista civica e composta per la maggior parte da giovani estranei al mondo della politica ha ottenuto un risultato sorprendente, con 462 persone che hanno deciso di dare fiducia al progetto, permettendoci di rappresentare un 7,54% dell’elettorato. Tra quei pochi interessati peró, non sono di certo mancate le due grandi coalizioni che si sfidano al ballottaggio, di cui abbiamo ascoltato le proposte.

Ritenute entrambe insufficienti per il successo ottenuto da Generazione Futura, la scelta della lista è quella di non sostenere nè la coalizione di Palazzi ne’ quella di Poletti, da cui ci discostiamo in egual modo. Tuttavia il progetto di Generazione Futura ha riacceso la speranza e la fiducia di molti giovani, che si sono recati alle urne spinti dal nostro messaggio di cambiamento e innovazione e in tanti ci hanno chiesto un’opinione su questo ballottaggio e su come si muova la macchina burocratica in questo momento.

Al fine di fare chiarezza il metodo di calcolo della composizione del consiglio comunale prevede che in caso di vittoria del candidato sindaco uscente Palazzi, la lista Generazione Futura non vedrà nessuno dei propri componenti al suo interno, escluso Mattia Veronesi; in caso contrario di vittoria di Poletti il candidato con più preferenze della lista (l’esponente di Europa Verde e capolista Eleonora Tomasini) verrà incaricato come consigliere comunale di opposizione, portando avanti le proposte avanzate durante la campagna elettorale”.