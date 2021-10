Giovane 20enne investita sulle strisce pedonali

CASTELFRANCO- Intorno alle 9 di giovedì 21 ottobre, proprio davanti al Comune di Castelfranco Emilia, una ragazza di vent’anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

Secondo quanto emerso la giovane è stata trasportata portata all’ospedale in codice 2: non sarebbe in pericolo di vita nonostante abbia riportato vari traumi.

Chiusa temporaneamente la strada per permettere soccorsi e i rilievi della polizia locale.

