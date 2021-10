Infrastrutture, Barcaiuolo (Fdi) chiede chiarezza sul Ponte dell’Uccellino

MEDOLLA, SOLIERA- Fare chiarezza sui lavori sul ponte dell’Uccellino a Modena.

A chiederlo, in un’interrogazione, è Michele Barcaiuolo (Fdi) che ricorda come una nota del Comune di Modena spiega che: ‘Dalle ore 7 di venerdì 22 alle 20 di sabato 23 ottobre, il ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia sarà temporaneamente chiuso al traffico per consentire lo svolgimento di indagini in vista del suo raddoppio, innalzamento e rafforzamento’ e dette indagini riguarderanno le strutture metalliche dell’attuale ponte ‘tipo bailey’ al confine tra Modena e Soliera, saranno svolte dal laboratorio IIS Service su commissione del Comune di Modena e saranno propedeutiche alla progettazione, da parte della Provincia, degli interventi di potenziamento del ponte”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dalla Giunta “se abbia sufficientemente valutato l’ipotesi di una costruzione definitiva, che probabilmente avrebbe previsto un maggior esborso di risorse ma avrebbe contribuito a fornire alla città e al territorio un’opera definitiva, sicura, stabile e anche esteticamente gradevole, e se corrisponda al vero che nel 2002 venne inaugurato in nuovo Ponte del Bacchello (Sozzigalli) di lunghezza complessiva 110 metri e costo complessivo dell’opera pari a 1.620.000 euro”.

Barcaiuolo chiede “se corrisponda al vero che per realizzare la nuova opera (Ponte Bailey “gemello”) serviranno due anni e mezzo di lavoro e se sia vero vero che, da Norme (NCT) del 2008 poi aggiornate nel 2018, per gli argini del Fiume Secchia siano state adottate una Vita nominale (Vn) pari a 100 anni e una classe d’uso IV (costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti)”. Ultimo quesito del consigliere: “A quanto ammonta la Vita nominale prevista per il Ponte Bailey ‘gemello’?”.