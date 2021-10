Medolla, accolte tutte le richieste dei residenti per il nido. Il bilancio sulla ripartenza delle scuole

MEDOLLA – A poco più di un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico, a Medolla si traccia un primo bilancio sulla ripartenza, avvenuta con tutte le classi in presenza, e con il Comune che ha investito risorse per evitare che ricadessero sulle famiglie gli aumenti dei costi, dovuti alle normative anti-Covid.

Per i servizi educativi extrascuola, a compensazione dell’orario scolastico obbligatorio, l’Amministrazione comunale ha aumentato i contributi, garantendo la gratuità del servizio prescuola per Scuola dell’Infanzia e Primaria, servizio oggi condotto da educatori (in passato erano collaboratori scolastici, soluzione non più consona con le norme anti-Covid). Restano invariate ancora per l’anno 2021-2022 le tariffe prolungamento e doposcuola, mentre per agevolare le famiglie la tariffa di sorveglianza alla mensa è unica per tutta la copertura settimanale, senza differenze tra modulo e doposcuola; anche la tariffa del pasto è rimasta invariata per le famiglie. Il sistema di scodellamento in monoporzione (circa 200 pasti al giorno), e relativi costi, così come l’incremento del servizio di pulizia nelle diverse classi, a causa dei protocolli anti-Covid19, resta per il secondo anno consecutivo completamente “assorbito” per le famiglie, grazie alle risorse aggiuntive stanziate dal Comune. Le graduatorie del nido si sono infine chiuse in estate come di consueto, con l’inserimento di tutti i richiedenti residenti a Medolla e anche di alcuni da fuori comune.

“La scuola a Medolla resta una priorità assoluta – commenta Graziella Zacchini, assessora alle Politiche socio-educative – con costanti e continui investimenti da parte dell’amministrazione comunale anche sull’edilizia scolastica, così come su servizi e laboratori pomeridiani per le famiglie, mettendo al centro le offerte educative, pedagogiche e didattiche per i ragazzi da 0 a 14 anni, in un lavoro costante di condivisione con la direzione scolastica e le referenti dei diversi plessi di ogni ordine e grado”.

