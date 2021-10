Mirandola, rapina al supermercato DPiù: minaccia la cassiera e si fa consegnare l’incasso

MIRANDOLA – Nella serata di giovedì 30 settembre, si legge sulla stampa locale, momenti di paura al supermercato DPiù di Mirandola, in via Toti. Poco prima dell’orario di chiusura, infatti, un uomo, col volto coperto da cappuccio e mascherina, è entrato nel market, ha raggiunto la zona delle casse e ha minacciato una cassiera, allo scopo di farsi consegnare l’incasso. Compiuta la rapina, sembra dai primi riscontri per un bottino di circa 2mila euro, il malvivente è fuggito. Sotto shock la cassiera, che, in base ad alcune ricostruzioni, sarebbe anche stata colpita dall’uomo, pare armato, durante la rapina. Ora sono in corso le indagini dei Carabinieri allo scopo di identificare e rintracciare l’autore della rapina, anche grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza.

