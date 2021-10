Mirandola, sventarono una rapina: encomio del sindaco agli agenti di polizia

MIRANDOLA- “Il plauso mio, dell’Amministrazione tutta e dei cittadini, a questi operatori di polizia del Commissariato di Mirandola per essere intervenuti coraggiosamente e aver posto in arresto un malvivente armato, sventando in questo modo un tentativo di rapina in un negozio del centro di Mirandola”.

Sono state queste le parole che il sindaco di Mirandola Alberto Greco ha rivolto venerdì 22 ottobre in occasione della consegna dell’encomio da parte del Comune di Mirandola ai poliziotti che, nel febbraio scorso, incuranti del pericolo hanno arginato sul nascere una rapina che poteva pure avere un epilogo violento. Un momento che ha visto la partecipazione oltre che del sindaco Greco, dei due agenti Raffaele Miele e Luigi Zottoli, dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Mirandola Roberto Lodi, della dottoressa Emanuela Ori a capo del commissariato di Mirandola e dell’onorevole Guglielmo Golinelli, intervenuto per l’occasione. I fatti risalgono alla metà del mese di febbraio quando, con l’approssimarsi dell’ora di chiusura delle attività commerciali, un uomo armato ha preso di mira un esercizio ubicato in centro storico per rapinarlo. Immediato l’intervento degli agenti di polizia in pattuglia in quel momento nella zona che sono riusciti nell’intento di sventare il furto, assicurando il malvivente alla giustizia. Un episodio in cui non sono mancati momenti di concitazione: nel disarmare il rapinatore, che non aveva esitato ad aggredire gli agenti, uno dei poliziotti rimase ferito. “A loro rinnoviamo i nostri complimenti – riprende l’assessore alla Sicurezza del Comune di Mirandola Roberto Lodi – come pure la solidarietà al commerciante che si è trovato a vivere attimi di paura”. “Un’operazione che conferma la professionalità dell’operato, l’attenzione e l’impegno infaticabile di fronte a situazioni riconducibili a fatti criminosi condotto dal Commissariato di Mirandola, al fine di garantire la sicurezza sul territorio”- ha concluso Lodi. Il giorno della consegna dell’encomio agli operatori di polizia, da parte del sindaco di Mirandola, è coinciso anche con la nomina della nuova questora di Modena, la dottoressa Silvia Burdese: “Alla nuova questora un sentito in bocca al lupo e un sincero augurio di buon lavoro. Con l’auspicio di poterla incontrare, non appena sarà possibile, al fine di poter instaurare un rapporto collaborativo e costruttivo, finalizzato al contrasto degli episodi criminosi e all’incremento della sicurezza sul territorio”.

