Mirandola, rapina sventata: il plauso del sindaco Greco agli agenti di Polizia

MIRANDOLA – “Il plauso mio e dell’amministrazione tutta e dei cittadini, agli operatori di Polizia del Commissariato di Mirandola per aver posto in arresto un malvivente armato, sventando in questo modo un tentativo di rapina in un negozio cittadino all’orario di chiusura.” Arrivano, attraverso una nota stampa, i complimenti del sindaco di Mirandola Alberto Greco ai poliziotti che, incuranti del pericolo, hanno arginato sul nascere una rapina che poteva avere un epilogo violento.

Parole cui fanno eco quelle dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Mirandola, Giuseppe Forte, che oltre a ringraziare gli uomini della Polizia, si è sincerato immediatamente questa mattina delle condizioni dell’agente rimasto ferito nel tentativo di disarmare il rapinatore: “A lui il nostro elogio e riconoscimento, per essere intervenuto coraggiosamente, riuscendo a bloccare al termine di una violenta colluttazione il malvivente che senza farsi scrupoli non ha esitato di aggredire gli operatori di PS.”

“A loro rinnoviamo i complimenti e al poliziotto e ferito – riprendono il sindaco Greco e l’assessore Forte – va tutta la nostra vicinanza ed un sincero in bocca al lupo di pronta guarigione in quanto uscito ferito suo malgrado dalla colluttazione. Ma la nostra solidarietà va anche al commerciante che si è trovato a vivere attimi di paura. Un’operazione – concludono – che conferma la professionalità dell’operato, l’attenzione e l’impegno infaticabile di fronte a situazioni riconducibili a fatti criminosi condotto dal Commissariato di Mirandola al fine di garantire la sicurezza sul territorio.”

