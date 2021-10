Nascondeva nello zaino 40 grammi di hashish, un coltello e 350 euro in contanti: arrestato

MODENA- I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Modena, in collaborazione con l’unità cinofila della polizia locale di Modena, mercoledì 20 ottobre hanno tratto in arresto un 34enne straniero, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti effettuato nella zona di viale Vittorio Emanuele, gli operatori hanno notato un uomo mentre nascondeva qualcosa nello zaino. Appena accortosi delle forze dell’ordine, l’uomo ha lasciato improvvisamente la borsa dandosi alla fuga, venendo tuttavia raggiunto e bloccato. All’interno dello zaino sono stati rinvenuti 40 grammi di hashish, un coltello cosiddetto a serramanico, 350 euro in contanti e materiali utili al confezionamento delle dosi. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e deferito alla Procura della Repubblica di Modena per porto abusivo di armi. Giovedì 21 ottobre, davanti al giudice per il rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato, disponendo per l’imputato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

