Pacchetti Pay TV in bundle: il risparmio per TV, calcio e Cinema è fino al 56%

MODENA- Il numero di servizi di Streaming TV è in continua crescita. Il mercato italiano sta ormai vivendo la “rivoluzione dello streaming” con tanti servizi per avere la TV a pagamento e che mettono a disposizione film, serie TV, cartoni e documentari da guardare on demand. A questi si aggiungono i servizi di streaming dedicati al mondo dello sport che, da quest’anno, hanno quasi del tutto affiancato e, in parte, rimpiazzato la TV tradizionale.

La nuova tendenza del settore delle offerte Streaming TV, che il mercato italiano registra negli ultimi tempi, è una crescente diffusione delle offerte “a pacchetto”. Queste soluzioni prevedono la possibilità per gli utenti di attivare (spesso con abbonamenti senza vincoli) dei bundle caratterizzati da un unico canone mensile e dalla possibilità di accedere a più servizi di streaming.

Scegliendo un’offerta con più servizi di streaming inclusi è possibile ottenere un notevole risparmio, rispetto al singolo acquisto di ogni servizio. L’indagine punta ad analizzare tale convenienza, evidenziando le nuove occasioni offerte dal mercato per gli utenti.

Le offerte “a pacchetto” sono la nuova tendenza del settore della TV in streaming

Le offerte All Inclusive per la TV in streaming sono uno dei più recenti trend del settore dell’intrattenimento. Il numero di offerte “a pacchetto”, infatti, si sta moltiplicando mettendo a disposizione degli utenti tante nuove opzioni per accedere ai servizi di streaming preferiti con condizioni tariffarie particolarmente agevolate. Questa tendenza riguarda sia i servizi per film e serie TV on demand che quelli dedicati al mondo dello sport.

L’indagine di SOStariffe.it ha rilevato la presenza di offerte che vanno da un minimo di 2 ad un massimo di 5 servizi di streaming inclusi in un unico bundle. Per questi bundle è stato evidenziato il risparmio medio ottenibile dagli utenti rispetto all’attivazione singola dei vari servizi.

Secondo i risultati dello studio, le soluzioni più frequenti prevedono due servizi inclusi nel pacchetto. A disposizione degli utenti, però, ci sono anche tante altre opzioni con combinazioni differenti dei principali servizi di streaming TV fino a pacchetti composti da cinque diverse servizi in un’unica offerta. Tutte le tipologie di offerte garantiscono notevoli risparmi rispetto all’attivazione dei singoli servizi separati.

Risparmi fino al 56% con i bundle dei servizi di streaming TV

Per quanto riguarda le offerte “a pacchetto” con 2 servizi di streaming inclusi, l’indagine ha rilevato un costo medio mensile di 16,67 euro con un risparmio medio del 33% ed un risparmio massimo del 43% rispetto all’attivazione separata delle varie offerte.

Per i bundle con 3 servizi di streaming, invece, il costo mensile delle offerte “a pacchetto” è di 21,63 euro con un risparmio medio del 45% ed un risparmio massimo del 56% che risulta essere anche il valore maggiore rilevato dall’indagine.

Le offerte con 4 servizi inclusi nel bundle presentano un costo medio mensile di 45,90 euro. In questo caso, il risparmio è del 35% mentre il risparmio massimo risulta essere del 40%. Le offerte composte da un pacchetto di 5 servizi di streaming, invece, registrano un costo medio mensile di 40,45 euro. Il risparmio medio di questo tipo di offerte è del 47% con un valore massimo del 55%.

Come individuare le migliori offerte “a pacchetto” per la TV in streaming

Il settore delle offerte Streaming TV registra tante nuovi bundle che consentono l’attivazione di più servizi in contemporanea e con condizioni particolarmente agevolate. Per individuare le migliori offerte del momento è possibile utilizzare il comparatore.