Riciclaggio, furti e danneggiamenti: Modena dodicesima nella classifica sulla criminalità

Il “Sole 24 Ore” ha pubblicato nei giorni scorsi la classifica riguardante l‘indice di criminalità nelle province italiane. Traguardo tutt’altro che positivo per la provincia di Modena, che si piazza al dodicesimo posto della graduatoria, che si basa sulle denunce presentate alle forze dell’ordine. In provincia di Modena, le denunce sono state 26.300 nei primi sei mesi del 2021. Il dato peggiore riguarda il riciclaggio, dove Modena si piazza in seconda posizione; dati negativi anche per quanto riguarda i furti (sesto posto in generale e terzo per quelli in abitazione) e i danneggiamenti (quattordicesimo posto).

In Italia, dove le denunce segnano un +7,5% sui dati del 2020, Milano è nuovamente al primo posto per denunce in rapporto alla popolazione residente, mentre ultima è Oristano. In Emilia-Romagna, peggio di Modena fanno Bologna, seconda nella classifica del “Sole 24 Ore” e Rimini, terza. Dai dati generali, emerge, nel 2021, un boom dei reati sul web, e crescono violenze minacce e reati relativi alle sostanze stupefacenti.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017