Ricostruzione, Palazzi: “Bonaccini smentito dai fatti, viene a Finale Emilia solo in campagna elettorale”

FINALE EMILIA – Attraverso un comunicato stampa, il sindaco di Finale Emilia, in corsa al ballottaggio per un secondo mandato, Sandro Palazzi, interviene sul tema ricostruzione:

“Quando sono stato eletto sindaco, ho trovato un Comune gravemente indebitato, a un passo dal dissesto. Per il bene di tutti i cittadini, mi sono comportato come un buon padre di famiglia e ho iniziato a rimettere i conti in ordine, presentando progetti in Regione Emilia-Romagna per la ricostruzione. Peccato che da Bonaccini non abbia ricevuto né ascolto, né visite, come quella che ha fatto ieri in campagna elettorale. A smentire le sue dichiarazioni ci sono i fatti. Sia quando sostiene di non aver ricevuto richieste e progetti da parte nostra, sia quando racconta di trattare tutti i comuni nello stesso modo, al di là del colore dell’Amministrazione: non abbiamo dimenticato lo scambio fra l’allora candidato alla presidenza della Regione e il sindaco di Jolanda di Savoia, a cui Bonaccini avrebbe detto “se per caso vinco dopo non mi cercate più”. Questa vicenda, trascurabile dal punto di vista giudiziario, visto che l’indagine aperta è stata archiviata, è molto rilevante dal punto di vista politico. Contrariamente al Pd, noi non vogliamo comuni di serie A e comuni di serie B. Non vogliamo discariche a Finale Emilia, senza se, senza ma e senza forse. Il patetico tentativo di spostare l’attenzione dal tema discarica ad altro si ritorce contro chi lo ha escogitato. Nei prossimi cinque anni completerò l’opera di ricostruzione che ho iniziato grazie al lavoro di tutti coloro che non si sono piegati al sistema. Piaccia o meno a Bonaccini”.