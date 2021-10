San Felice, lavori in via Scappina Esterna: divieto di transito fino al 15 ottobre

SAN FELICE – A partire da oggi, mercoledì 13 ottobre, fino a venerdì 15, a San Felice sul Panaro, dalle 8 alle 19, è stato istituito il divieto di transito temporaneo su via Scappina Esterna, dall’intersezione con via Ronchetti fino all’intersezione con via Cardinala, per lavori di messa in sicurezza del tratto stradale. A comunicarlo, l’Amministrazione comunale di San Felice.

