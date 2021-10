San Possidonio, al parco della Bastia gli incontri teatrali “Cartesio e l’albero gentile”

SAN POSSIDONIO – Nella giornata di martedì 26 ottobre, presso il Parco della Bastia, grazie al Ceas Raganella, si stanno svolgendo incontri teatrali intitolati “Cartesio e l’albero Gentile” a cura di Koinè Teatro Sostenibile. Gli incontri teatrali sono rivolti a tutte le classi della Scuola Primaria di San Possidonio che a turni si sono recati al parco a partire dalle ore 9.30 e sino alle ore 16.00. l Comune di San Possidonio ringrazia le insegnanti e la scuola per l’adesione a questi progetti sempre più rivolti all’outdoor education, il Ceas Raganella per questi progetti rivolti ai ragazzi e la Polisportiva per aver messo a disposizione i parco.

