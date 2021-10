Sorpreso dai Carabinieri in violazione del divieto di dimora, torna in carcere

MODENA – Nel pomeriggio di venerdì 1° ottobre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 43enne, in esecuzione di un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal Tribunale di Modena, in aggravamento di una precedente misura del Divieto di Dimora nella provincia disposto dal Tribunale di Modena a seguito dell’arresto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti nel mese di Maggio 2021.

In settembre, infatti, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia CC di Modena, nel corso di un servizio esterno, avevano controllato e sorpreso la persona in città, in violazione del divieto imposto, segnalando il fatto alla Procura della Repubblica. L’uomo è stato di nuovo rintracciato in città e tratto in arresto in esecuzione del nuovo provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017