Un Cts per la ricostruzione, i tavoli tematici, il forum e la Giunta dei giovani. La Finale Emilia di Marco Poletti è tutta volta la futuro

di Antonella Cardone

FINALE EMILIA – Un Cts per la ricostruzione, i tavoli tematici, il forum e la Giunta dei giovani. La Finale Emilia di Marco Poletti è tutta volta al futuro. Il cronoprogramma è fitto: la prima riunione di Giunta è fissata per lunedì pomeriggio, il 25, la prima riunione del Consiglio comunale ci sarà lunedì 8 novembre. Ma il neo sindaco di Finale Emilia è sul pezzo già dal giorno della sua elezione, avvenuto dopo che ha battuto il sindaco uscente leghista con un netto 62 a 38.

Basti pensare che prima di presentare ai cittadini i nomi dei suoi assessori – il primo tradizionale atto pubblico di ogni sindaco dopo la proclamazione – il democrat Poletti aveva presieduto il primo tavolo tecnico sulla ricostruzione Regione-Comune della nuova era post Lega. Perché sulla ricostruzione c’è da correre, “Senza però rischiare di scivolare sulle buccia di banana“, argomenta il neo sindaco. “Noi abbiamo una responsabilità enorme. Noi siamo diversi, noi abbiamo uno stile diverso. Non cancelliamo il passato abbandonando la macchina amministrativa a se stessa. Anima politica e anima amministrativa devono viaggiare insieme“, argomenta il democrat.

La politica torna dunque ad avere un posto di primo piano, e nell’ottica di valorizzare tutti coloro che si sono spesi in campagna elettorale, oltre a prevedere incarichi specifici per alcuni consiglieri comunali, una sorta di assessori junior all’ambiente (Claudio Artioli), all’Agricoltura (Giovanni Golinelli), “Costruiremo una associazione per continuare esperienza del Cantiere 2030, con tavoli tematici su vari tipi di argomenti. Sarà un punto di riferimento sia per i cittadini che per la giunta. Lo coordina Massimo Braida“, illustra Poletti. E aggiunge che è prevista “La costituzione del Forum delle ragazze e dei ragazzi sui temi giovanili, e la Giunta dei giovani con chi era in lista. Christian Feloni sarà il coordinatore, per non disperdere la carica di vitalità e preparazione che questi ragazzi hanno“. La Giunta vera e propria sarà affiancata da una Giunta informale, con assessori e deleghe come quella ufficiale. Un Governo-ombra insomma, come nella tradizione inglese, per allenarsi a governare in futuro. Un pensiero – quello del futuro – che il 67enne neosindaco ha ben chiaro in mente.

“Nei prossimi 5 anni lavoreremo per 10 anni, per recuperare gli anni persi .Regione e istituzioni sono al nostro fianco e ci appoggeranno“, è deciso Poletti, che vara anche il Cts della ricostruzione, un tavolo dei tecnici “Nostri architetti e ingegneri coordinati da Gherardo Braida. Le scelte sulle progettazioni esecutive dovranno raccogliere il loro parere. Non possiamo permetterci errori nella ricostruzione, ne abbiamo già visti troppi. Dobbiamo bruciare le tappe senza scivolare su buccia di banana“.

Il sindaco illustra poi i suoi compagni di squadra di Giunta Maria Teresa Benotti, Michele Gulinelli, Patrizia Melara, Elisa Cavallini e Anna Baldini, “I cinque si sono distinti in campagna elettorale. Avevamo a disposizione tante competenze, selezionare è stata difficile“. In particolare Poletti evidenzia la la scelta del vicesindaco di Massa (Michele Gulinelli), per “Riconoscere alla frazione il ruolo che è giusto abbia e che è stato interrotta nel 2016“. Assessora alle frazioni è Anna Baldini.

Poi la comunicazione: “Il Comune non è strutturato, la faremo. Sapendo che comunicare non è solo lanciare messaggi dal profilo Facebook del sindaco, ma attivare una politica che usi la multimedialità: si dice ma si ascolta anche, per un rapporto diretto col cittadino“. Un primo segnale su questo è già arrivato: i tanti cittadini che erano stati bloccati dalla pagina del Comune di Finale Emilia ora sono stati sbloccati e possono di nuovo interagire e commentare. E criticare, se è il caso di farlo.

Infine la Legalità – tema caldo in un palazzo che è stato sotto l’occhio degli inquirenti per lungo tempo, anche col sospetto di infiltrazioni mafiose, dubbio per fortuna diradato – per la quale è stato istituito assessorato ad hoc con l’assessora Patrizia Melara. “C’è ampio margine di collaborazione con i Cinque Stelle che hanno caro questo tema. Ci confronteremo su vari temi programmatici per trovare un ampio consenso di maggioranza anche in vista – parola di Marco Poletti – del futuro“.

