Black Friday in arrivo: promozioni anche per la rete Internet fissa

Il weekend del Black Friday si avvicina: nel 2021 sarà da venerdì 26 novembre fino a domenica 28 novembre. Negli anni passati, in occasione del weekend del Black Friday, si sono registrati numeri da capogiro: nel 2019, solo negli Stati Uniti, sono stati spesi online 7,4 miliardi di dollari, mentre nel 2020, nonostante la pandemia da Coronavirus, si è registrato un +139% delle vendite in più rispetto al mese precedente.

Tra le tante offerte che è possibile cogliere in occasione del Black Friday, uno studio di SOStariffe.it ha fatto emergere come anche il mercato della telefonia fissa proponga promozioni esclusive in occasione della settimana di sconti straordinari online e nei negozi fisici di tutta Italia che si concluderà il 29 novembre. Le offerte, che riguardano anche la connessione da rete fissa, possono essere attivate soltanto durante questo periodo.

Tra le promozioni più diffuse – si legge nella nota di SOStariffe.it, che presenta lo studio – c’è la possibilità di attivare un abbonamento con il canone mensile scontato per i primi 12 mesi. Altre compagnie invece propongono pacchetti con attivazione del tutto gratuita che sostituiscono offerte precedenti che prevedevano un costo iniziale. Un’altra tipologia di promozione prevede la possibilità di ottenere un device oppure un servizio di streaming o un buono sconto in omaggio al momento dell’attivazione dell’offerta.

Bollette con canone mensile più leggero nel 2021

Le offerte del Black Friday sono particolarmente convenienti se si considera che i prezzi dei pacchetti negli ultimi mesi hanno già subito un calo, come emerge dall’ultimo studio SOStariffe.it, condotto tenendo conto dei prezzi medi ricavati dai pacchetti pubblicati sul comparatore offerte Internet casa nel corso dell’ultimo anno, cioè tra novembre 2020 e novembre 2021.

In questi mesi si è registrata una variazione del canone mensile standard, diminuito del 7%. Lo scorso anno agli utenti era richiesto in media un canone fisso mensile di 32,17 euro. Le offerte 2021, invece, sono caratterizzate da un canone che si aggira in media sui 29,74 euro.

Le fatture mensili sono dunque più leggere e lo sono anche per le offerte con canone mensile in promozione. Anche i canoni promozionali infatti scendono da una media di 25,21 euro a 24,41 (facendo registrare una riduzione del 3%). Un altro elemento che incide sul costo finale della bolletta è la durata del periodo promozionale che resta indeterminata, rendendo sempre più appetibili i pacchetti.

Abbattuti i costi di attivazione

Lo scorso anno i costi di attivazione avevano già subito un drastico ridimensionamento e ora continuano ad essere abbattuti. In un anno si passa da 71,65 euro a 55,75 euro, con una riduzione del 22%. Da notare, però, che le compagnie scelgono ora di ripartire il costo su un periodo più breve, che da 17 si riduce a soli 11 mesi, esigendo dunque le somme seppur più basse, in un lasso di tempo assai più ridotto.

Con il comparatore è più facile individuare l’offerta più vantaggiosa

Un alleato per passare in rassegna le offerte presenti sul mercato, anche nella settimana del Black Friday, è lo strumento di comparazione delle tariffe Internet casa di SOStariffe.it https://www.sostariffe.it/ internet-casa/, usato per raccogliere i dati di questa indagine. Il comparatore consente di confrontare in pochi e semplici passaggi le proposte Internet delle principali compagnie attive in Italia. Inoltre, grazie all’app di SOStariffe.it è possibile accedere alla comparazione direttamente dal proprio smartphone: https://www.sostariffe.it/app/ .

