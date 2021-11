Calcio, Eccellenza: la Modenese espugna il campo dell’Agazzanese e si porta al quarto posto in classifica

Seconda vittoria consecutiva per la Modenese, che espugna il campo dell’Agazzanese con un perentorio 2-0. Un’ottima prestazione quella offerta dai ragazzi di Fontana, in un clima caratterizzato da freddo e nebbia: i gialloblù, grazie a questo netto successo, sono ora al quarto posto in classifica, nel Girone A di Eccellenza, a quota 17 punti. La prima occasione del match è di marca Modenese: al minuto nove, Falanelli si libera nella trequarti avversaria e lascia partire un tiro che viene respinto dal portiere di casa. Al trentesimo, dopo un’azione ben manovrata sulla sinistra, lo stesso numero dieci tira di sinistro e scheggia il palo. L’Agazzanese risponde cinque minuti dopo: Casali viene lanciato da Rantier, il numero 7 dopo aver superato in velocità Lo Bello si trova davanti al portiere ma si lascia ipnotizzare e non riesce a concretizzare. Ad inizio ripresa, il match si sblocca: Ouattara viene atterrato in area e l’arbitro fischia il calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso Ouattara che apre il piatto e spiazza il portiere. La Modenese, galvanizzata dal vantaggio, continua a spingere sull’acceleratore: dopo un’azione manovrata da sinistra a destra, Tardini si libera in area e spara di sinistro, ma Di Maio devia in angolo. La formazione di Fontana sfiora in varie occasioni il raddoppio, che poi arriva al 65’: Serroukh riceve palla e lascia partire una conclusione che subisce una leggera deviazione e si va ad insaccare dove il portiere avversario non può arrivare. I padroni di casa tentano una timida reazione, ma la Modenese si difende molto bene e non concede praticamente nulla fino al fischio finale.

Il tabellino:

Agazzanese – Modenese 0-2

Reti: 50’ Outtara, 65’ Serroukh

Agazzanese: Di Maio, Traore, Messeri (54’ Moltini), Gueye, Reggiani, Julia Redondo (83’ Laanaia), Casali, Mastrototaro, Burgazzoli (66’ Mauri), Rantier, Manna (54’ Bocchi). A disposizione: Bersani, Abdi Elmi, Bolzoni. All. Piccinini

Modenese: Nicolosi (39’ Iattoni), Laino, Posponi, Alicchi, Lusvarghi (16’ Lo Bello), Saetti, Pilia, Tardini, Ouattara (88’ Malverti), Falanelli (78’ Trotta), Serroukh (66’ Capasso). A disposizione: Martagni, Annovi, Altilia, De Pietri. All. Fontana

Arbitro: Sig. Branzoni di Mestre

Ammoniti: Alicchi, Gueye

