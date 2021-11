Calcio, Eccellenza: Modenese, è 1-1 contro la Piccardo Traversetolo. Goh risponde a Falanelli

Finisce con un pareggio il match di alta classifica del Girone A di Eccellenza tra Modenese e Piccardo Traversetolo, due squadre in fiducia e reduci da una vittoria nell’ultimo turno. Al quarto d’ora, prima conclusione della partita con Falanelli che si libera al limite dell’area e poi calcia, ma il tiro è debole e Della Corte para. Al 26’, occasione per gli ospiti con un passaggio filtrante di Mangiarotti per Rizzitelli, che davanti a Iattoni si fa ipnotizzare: grande intervento dell’estremo difensore di casa. Nel finale di primo tempo, Capasso anticipa un difensore avversario che lo colpisce sulla coscia in area di rigore e l’arbitro assegna giustamente il penalty. Dal dischetto si presenta Falanelli che si fa respinge il tiro, ma si avventa di nuovo sul pallone e riesce a metterlo in rete, portando avanti la Modenese. Nella ripresa, i padroni di casa continuano a spingere alla ricerca del raddoppio. Al 50’ tiro di Ouattara che termina di poco fuori. Al 61’ gli ospiti trovano il gol del pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo con Goh che riesce ad insaccare. La partita cresce di ritmo ed intensità. Chance per Serroukh, ma il suo diagonale si spegne di poco a lato. Ultima opportunità per la Piccardo Traversetolo all’83’ con un tiro di Ridolfi che viene neutralizzato da Iattoni. Termina 1-1.

Mister Fontana (Modenese): “Abbiamo fatto un’ottima prestazione conto una squadra molto attrezzata. E’ da sottolineare, soprattutto, il primo tempo quasi perfetto. Ad inizio secondo tempo, abbiamo avuto alcune occasioni per raddoppiare e non le abbiamo sfruttate, questo è il rammarico. Dopo il loro gol, la partita è stata molto equilibrata ed entrambe le squadre avrebbero meritato di vincere. Sono molto soddisfatto della prestazione”. Mister Notari (Piccardo): “E’ stata una partita molto equilibrata, dove entrambe le squadre hanno avuto le occasioni per portare a casa i tre punti. La nostra è stata una buona prestazione, anche se possiamo fare di più. Nel secondo tempo, con più cattiveria avremmo potuto vincere contro una Modenese che è una buona squadra e può mettere in difficoltà chiunque. Con questo pareggio proseguiamo la nostra striscia di risultati utili”.

Il tabellino:

MODENESE-PICCARDO TRAVERSETOLO 1-1



Reti: 42’ Falanelli, 61’ Goh

Modenese: Iattoni, Lo Bello, Posponi, Alicchi, Laino, Saetti Baraldi, Capasso, Tardini, Ouattara (77’ Trotta), Falanelli, Serroukh (82’ De Pietri). A disposizione: Melli, Barbieri, Annovi, Caracci, Malverti, Goldoni, Depietri, Trotta, Pilia. All. Fontana

Piccardo: Della Corte, Sane, Botturi, Nasic, Goh, Caselli, Rizzitelli, Manghi (60’ Zavaroni), Ridolfi, Mangiarotti, Truffelli. A disposizione: Cermaglia, Varoli, Zuccolini, Zavaroni, Tagliavacche, Silvestri, Boselli, Dall’Asta, Neri. All. Notari

Arbitro: Sig. Gippetto di Reggio Emilia

Ammoniti: Goh, Lo Bello, Zavaroni. Espulsi: Trotta

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017