Cena di solidarietà a Bomporto: tutti a tavola “da Cello” per aiutare l’Aseop

BOMPORTO- Martedì 30 novembre si svolgerà, alla pizzeria “da Cello” di Bomporto (in via Panaria Bassa 97), la cena di beneficenza il cui ricavato sarà interamente devoluto all’ Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica

“In vent’anni sono state tante le iniziative per sostenere l’Aseop– spiega Cristina Molinari, mamma del titolare della pizzeria “da Cello” e sostenitrice dell’Associazione da quando suo figlio, oggi 27enne, fu colpito da un tumore all’occhio quando ne aveva 3- non solo in pizzeria”.

L’Aseop è un’associazione onlus, fondata a a Modena nel 1988 da un gruppo di genitori di bambini con patologie oncoematologiche. Da 33 anni aiuta famiglie e bambini nel tortuoso percorso della malattia, sostiene la ricerca, realizza progetti in Italia e nel mondo e sensibilizza la conoscenza sulle patologie.

Partecipare alla cena, martedì 30 novembre, vuol dire godere di una serata conviviale accompagnata da buon cibo e solidarietà, ma anche contribuire a regalare un respiro in più all’Aseop.

Il menù della serata, al costo di 20 euro, prevede porchetta al forno, verdure, dolce e caffè.

Per partecipare sarà necessaria la prenotazione contattando il numero 347/9719667 o inviando un messaggio Whatsapp al 371/4912154 entro il 22 novembre.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017