“E adesso un libro: rubrica di libri”. Il libro delle nuvole di Vincenzo Levizzani

Consigli di lettura e Curiosità per chi ha il vizio di leggere.

Genere: Manuale pratico e teorico per leggere il cielo

Il viaggio è appassionante ma al contempo rigoroso e ci trasporta a spasso per i cieli in compagnia di scienziati di grande spessore che hanno dedicato la loro vita a farci capire meglio il cielo e hanno applicato le categorie del pensiero fisico e chimico per descrivere la struttura delle nubi. Levizzani ci dice che tutti noi possiamo costruirci una “biblioteca” personale delle nubi sulla nostra testa e scoprire che queste sono uniche e irripetibili. Molto probabilmente, dopo avere letto questo libro, non guarderete mai più al cielo senza farvi parecchie domande e aspettando la prossima nuvola… Il viaggio è appassionante ma al contempo rigoroso e ci trasporta a spasso per i cieli in compagnia di scienziati di grande spessore che hanno dedicato la loro vita a farci capire meglio il cielo e hanno applicato le categorie del pensiero fisico e chimico per descrivere la struttura delle nubi. Levizzani ci dice che tutti noi possiamo costruirci una “biblioteca” personale delle nubi sulla nostra testa e scoprire che queste sono uniche e irripetibili. Molto probabilmente, dopo avere letto questo libro, non guarderete mai più al cielo senza farvi parecchie domande e aspettando la prossima nuvola…

L’opinione

Alziamo lo sguardo e impariamo a considerare le nuvole come parte della nostra vita e non tanto come elementi scenografici. Impariamo a leggere il cielo e scopriamo tutti i modi in cui influisce sulla nostra esistenza. Alziamo lo sguardo e impariamo a considerare le nuvole come parte della nostra vita e non tanto come elementi scenografici. Impariamo a leggere il cielo e scopriamo tutti i modi in cui influisce sulla nostra esistenza.

La conoscenza delle nubi è alla portata di tutti, basta volerlo.

Note sull’autore

Vincenzo Levizzani è Dirigente di Ricerca dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna e insegna Fisica delle nubi all’Università di Bologna. Vincenzo Levizzani è Dirigente di Ricerca dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna e insegna Fisica delle nubi all’Università di Bologna.

Curiosità

Una libreria fa crescere meglio.

La ricerca condotta dalla dott.ssa Ella Cohn-Schwartz dell’università israeliana Ben-Gurion e pubblicata nel Settembre 2021 dalla rivista The New Scientist, conferma ancora una volta che attività intellettualmente stimolanti come la lettura, creano più connessioni nel cervello, proteggendolo dai processi degenerativi. La ricerca condotta dalla dott.ssa Ella Cohn-Schwartz dell’università israeliana Ben-Gurion e pubblicata nel Settembre 2021 dalla rivista The New Scientist, conferma ancora una volta che attività intellettualmente stimolanti come la lettura, creano più connessioni nel cervello, proteggendolo dai processi degenerativi.

Questo vale anche per i bambini. Test cognitivi mostrano infatti, che linguaggio e memoria vengono preservati meglio se da bambini è stata ampiamente coltivata la lettura.

E tu che libro hai sul comodino in questo periodo? E tu che libro hai sul comodino in questo periodo?

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017