E’ polemica per il Babbo Natale in tutù: ma i bambini ne vanno pazzi

MODENA- Il gran frastuono, che ha “colorato” tutte le pagine della stampa locale, è per il Santa Claus ballerino installato in piazza XX settembre a Modena. Una versione decisamente scansonata e goliardica che avrebbe dovuto soltanto sollecitare un sorriso, ma che per alcuni ha incarnato lo svilimento di un simbolo, definendo quel Babbo Natale “svirilizzante ed effeminato”.

La polemica “natalizia” è deflagrata dal commento del senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Enrico Aimi che ha definito l’installazione un’icona arcobaleno: “Ci mancava il Babbo Natale in tutù, svirilizzato e, nonostante la bianca e fluente barba, effeminato“- avrebbe dichiarato.

Una nota decisamente stonata per una società che oggi, nonostante i rallentamenti legislativi e gli episodi riprorevoli di omofobia e discrimazione, sta percorrendo sempre più la strada dell’inclusione.

Un “inno alla leggerezza” questo dovrebbe essere e così ha definito l’installazione l’autore e ideatore Lorenzo Lunati di Lunati Manufactoring.

Per fortuna che, come per ogni cosa, c’è il rovescio della medaglia e i più piccoli hanno risposto alla polemica con una grande entusiasmo per il Babbo Natale in tutù, continuando a tempestarlo di selfie e foto.

