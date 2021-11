Giovane travolta da un treno: grave 31enne di Novi

NOVI- Sono ancora da accertare le dinamiche che hanno portato al tragico incidente di mercoledì 17 novembre a Codisotto di Luzzara- lungo la ferrovia che costeggia via Nuova per Suzzara- dove una giovane 31enne di origini indiane, ma residente a Novi, è stata travolta da un treno in corsa sulla Parma-Guastalla-Suzzara.

L’allarme è scattato intorno alle 19, con l’arrivo sul posto dell’ambulanza della Croce rossa e dell’automedica di Guastalla. Le condizioni della giovane sono apparse subito gravissime: trauma cranico facciale ma, soprattutto, gravissime lesioni alla gamba destra dovute forse al contatto con una delle ruote del treno,

La 31enne è stata immediatamente trasportata in elicottero agli Spedali Civili di Brescia.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017