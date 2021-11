Il coro Aurora della Fondazione “Andreoli” incanta l’Ariston di Sanremo

MIRANDOLA, FINALE- Menzione speciale al Coro Aurora della Fondazione “C. e G. Andreoli” al prestigioso Global Education Festival, che si è tenuto al teatro Ariston di Sanremo nei giorni scorsi.

“Il Coro si è presentato con un emozionante arrangiamento di “We are the world”, arricchito dalla lingua italiana dei segni (LIS). Gli insegnanti Luca Buzzavi, direttore e preparatore del coro, e Tamara Proietti, esperta LIS, sono sempre più soddisfatti dell’impegno e della fiducia che ragazzi e famiglie continuano a dimostrare”– scrive in comunicato la Fondazione “C. e G. Andreoli”.

“In questo anno di grandi disagi logistici e organizzativi, il Coro Aurora non si è mai fermato adattandosi alle continue alternanze tra lezioni in presenza e didattica digitale. Altrettanto hanno fatto i numerosi allievi della classe di Vocalità individuale del maestro Luca Buzzavi, direttore del Coro Aurora- prosegue il comunicato- Il segreto? Non cercare di riproporre la lezione frontale, operazione pressoché impossibile online, ma stimolando l’emergere di competenze trasversali nei ragazzi e il loro desiderio di imparare un nuovo repertorio, sia in forma guidata che in autonomia. Dai giovanissimi delle voci bianche (6-11 anni) ai più cresciuti del gruppo giovanile (12-19 anni): quaranta voci provenienti dal comprensorio di Mirandola e Concordia. Tutti si sono divertiti a confezionare materiali multimediali originali; ciò ha permesso loro di confrontarsi con modalità di apprendimento nuove e di imparare a gestire fonti di accesso al sapere inesplorate”.

“Da queste nuove sinergie sono scaturiti numerosi “virtual choir”, video realizzati con la sovrapposizione a computer di immagini, suoni, disegni e – ovviamente – le voci dei coristi registrate con telefonini e microfoni amatoriali. Tra questi vale la pena ricordare i progetti #VOICE, in cui ogni corista ha raccontato la propria percezione di cosa sia la voce, #MANINCANTO, dove si racconta l’esperienza del comunicare con la LIS e i due cori virtuali per la Giornata della Memoria, il tradizionale ebraico “Shalom chaverim” e la nota canzone gucciniana “Auschwitz” (che ha registrato circa 10 mila visualizzazioni)”.

“Dopo le prime esperienze, il gruppo si è lanciato nella partecipazione a diversi concorsi nazionali e internazionali inviando video di performance registrate dal vivo, in prova, e ricevendo riconoscimenti importanti sia per il Coro che per alcuni cantori che studiano vocalità individualmente. È il caso della recentissima vittoria all’International Choral Contest “Vincenzo Amato”, nel quale il Coro Aurora ha meritato il primo premio con borsa di studio, e del IX Concorso Nazionale Città di Riccione, in cui ha meritato due secondi premi, la menzione come miglior coro dell’Emilia Romagna e una borsa di studio. Durante l’estate, i ragazzi hanno anche inciso in première il CD delle composizioni di Tullio Visioli del libro “Luna Veloce” (edizioni Efesto) e partecipato a numerosi concerti nelle stagioni estive di tutto il comprensorio; inoltre, hanno partecipato al Festival “Mare di Musica” di Comacchio”.

“Si sono particolarmente distinte all’International Musical Competition “Amigdala”, nella sezione “canto classico” e nella sezione “canto” del Concorso Musicale Nazionale “San Vigilio in Canto”, le voci di Angelica Bucci, Serena Calanca, Amelia De Marchi, Sara Galli, Cristina Guarneri, Samuele Malavasi, Gabriel Mesiano, Jinyuan Chen, Francesca Vanzini, Nicola Testi.

Proprio dal successo al “San Vigilio in Canto”, manifestazione che ha visto il Coro Aurora conquistare il primo posto assoluto con la votazione 98/100, è giunta, in modo del tutto inaspettata, l’ammissione diretta alle fasi finali del Global Education Festival, che si è tenuto presso il prestigioso Teatro Ariston di Sanremo. Il Coro Aurora ha saputo cogliere l’occasione presentatasi e ha calcato quel palco “sacro” eseguendo un emozionante arrangiamento di “We are the world”, impreziosito dai segni LIS”.

“La qualificata commissione giudicante- conclude la Fondazione– ha assegnato la Menzione speciale per l’importante e ben strutturato lavoro musicale e di socializzazione dimostrato”.