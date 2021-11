Immigrazione e formazione durante la pandemia: l’iniziativa post Festival della Migrazione a cura di Cgil

MODENA- E’ promossa dai sindacati Cgil Cisl Uil e dalla Fondazione Mario Del Monte l’iniziativa post Festival della Migrazione 2021 di martedì 30 novembre.

“Immigrazione e formazione all’epoca della pandemia” è il titolo dell’evento on line, in diretta per tutti sulla pagina facebook del Festival della migrazione (@festivalmigrazione), dalle ore 11 alle 13.

L’obiettivo è quello di una riflessione sul diritto allo studio e sull’integrazione, anche alla luce dell’impatto della pandemia.

Alle ore 11 si comincia con l’introduzione a cura di Cgil Cisl Uil, a seguire Roberto Guerzoni- presidente della Fondazione Mario Del Monte- presenterà i dati di una ricerca della Fondazione effettuata in base ai questionari somministrati ai studenti e studentesse di Modena.

Saranno previsti contributi degli studenti delle scuoleCittà dei Ragazzi, Muratori e San Carlo, Sigonio e del Centro Provinciale Istruzione Adulti (CPIA) di Modena. Le conclusioni sono affidate a Cgil Cisl e Uil.