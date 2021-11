Incidente tra mezzi pesanti sull’A1, chiusa al traffico la corsia sud

MODENA – Traffico in tilt sulla rete autostradale modenese nella mattinata di giovedì 11 novembre. Poco prima delle ore 8, infatti, si è verificato un incidente stradale nel tratto modenese dell’autostrada A1, precisamente nella corsia sud, al km 166. Sarebbero coinvolti due mezzi pesanti: ancora da chiarire la dinamica dei fatti, ma, nello scontro, sarebbe stato colpito anche il palo di un ripetitore telefonico posizionato tra sede autostradale e complanare. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. Al momento, la corsia sud è stata chiusa al traffico. Inoltre, Anas informa che sono temporaneamente chiuse al traffico, in entrambe le direzioni, anche la strada statale 724 “Tangenziale Nord di Modena e diramazione per Sassuolo” e la strada statale 724 dir “Tangenziale Sud di Modena”.

Lungo la SS 724 è stata istituita l’uscita obbligatoria mediante lo svincolo n. 18 (km 9,000), mentre lungo la SS 724 dir. è stata istituita l’uscita obbligatoria mediante lo svincolo n. 19 (km 1,000). La chiusura si è resa necessaria per consentire la messa in sicurezza della segnaletica pericolante. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017