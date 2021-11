Ivana Maria Padoan domani on line a: ‘La tua storia per la Storia’

MODENA- L’autobiografia è un percorso di auto-formazione? Quanto consente di conoscersi e riconoscersi? La descrizione della propria esperienza serve alle lettrici per avere un’immagine non stereotipata dei vissuti femminili?

Questi alcuni dei temi che si toccheranno nella conversazione on-line di Mercoledì 3 novembre, alle ore 11, fra Ivana Maria Padoan e Natascia Corsini del Centro documentazione donna.

Dopo i primi Dialoghi, ancora reperibili in rete, al via un ulteriore appuntamento della rubrica La tua storia, per la Storia. Ne parliamo con… :una serie d’incontri visibili il mercoledì, dalle ore 11, sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito del Centro documentazione donna, che di volta in volta proporranno riflessioni con esperte/i di storia delle donne, di fonti storiche e autobiografiche.

L’intervento sarà visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=duriPIBRTe8

La rubrica rientra nelle attività promosse dal progetto “In prima persona femminile. Diari, memorie, epistolari tra soggettività e storia”, finanziato dalla Fondazione di Modena con il patrocinio del Comune di Modena attraverso il quale il Centro documentazione donna sta raccogliendo scritture autobiografiche femminili per creare una nuova sezione d’archivio, finalizzata a studiare e a fare emergere inediti spaccati della realtà locale per una storia della comunità che ricomprenda le vite delle persone.

Ivana Maria Padoan, docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, dove insegna Educazione degli adulti; Epistemologia della complessità; Generi e formazione; e Pedagogia sociale, interculturale e postcoloniale. È direttrice del Master in Gender studies and social change. I suoi interessi di ricerca riguardano l’educazione permanente degli adulti, le questioni legate al gap generazionale, il linguaggio e la comunicazione, le politiche per l’educazione e la formazione e le politiche per le Università. Fra i libri pubblicati: Modelli educativi e pratiche formative (Rosenberg&Sellier, 2008); Educare con differenza: Genere, generi disuguaglianze e differenze. Culture e pratiche di genere (Pensa, 2020).

I testi sono reperibili, in consultazione e in prestito, alla Biblioteca del Centro documentazione donna di Modena.