Dialoghi on-line:”La tua storia per la storia”, se ne parla con Antonella Ballestri

MODENA- Diari, memorie, racconti autobiografici ed epistolari sono fonti preziose per lo studio della vita quotidiana delle comunità in una prospettiva storica che non si occupi solo dei grandi eventi politici, ma anche delle vite di persone ‘comuni’.

Il percorso partecipativo “La tua storia, per la Storia” avviato dal Centro documentazione donna, è una chiamata alla città affinché le donne modenesi depositino le proprie carte presso l’archivio dell’Istituto culturale per creare una nuova sezione d’archivio dedicata alle scritture autobiografiche femminili, finalizzata a studiare e a fare emergere nuovi spaccati della realtà locale.

Dopo i primi Dialoghi con Linda Giuva e Anna Maria Pedretti, ancora reperibili on-line, al via il terzo appuntamento della rubrica La tua storia, per la Storia. Ne parliamo con… una serie d’incontri visibili il mercoledì, dalle ore 11, sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito del Centro documentazione donna, che di volta in volta proporranno riflessioni con esperte/i di storia delle donne, di fonti storiche e autobiografiche.

Mercoledì 28 luglio, alle ore 11, Antonella Ballestri, responsabile del Coordinamento Donne dello SPI CGIL di Modena, rifletterà con Natascia Corsini del Centro documentazione donna, sull’importanza di prendersi cura delle memorie individuali e collettive, anche come campo di attività sindacale.

L’iniziativa “La tua storia, per la Storia” rientra nel progetto “In prima persona femminile. Diari, memorie, epistolari tra soggettività e storia”, finanziato dalla Fondazione di Modena con il patrocinio del Comune di Modena. Il progetto, iniziato lo scorso autunno con le prime fasi di ricerca e mappatura del materiale autobiografico di donne modenesi depositato negli archivi cittadini e nazionali, è proseguito con la costruzione di un’ampia rete di collaborazioni fra cui il Coordinamento Donne Spi Cgil di Modena, l’Università per la Libera Età Natalia Ginzburg, il Circolo modenese della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari e sarà allargato ad altri soggetti che si andranno via via ad aggiungere.

Tutte le informazioni al link https://www.cddonna.it/la-tua-storia/ e sulla pagina dedicata al progetto www.cddonna.it/progetti/in-prima-persona-femminile/