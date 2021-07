Dialoghi online “La tua storia, per la Storia”

MODENA- Diari, memorie, racconti autobiografici ed epistolari sono fonti preziose per lo studio della vita quotidiana delle comunità in una prospettiva storica che non si occupi solo dei grandi eventi politici, ma anche delle vite di persone ‘comuni’.

Il percorso partecipativo “La tua storia, per la Storia” avviato dal Centro documentazione donna, è una chiamata alla città affinché le donne modenesi depositino le proprie carte presso l’archivio dell’Istituto culturale per creare una nuova sezione d’archivio dedicataalle scritture autobiografiche femminili, finalizzata a studiare e a fare emergere nuovi spaccati della realtà locale. Dopo il primo incontro con Linda Giuva ancora visibile on-line, al via il secondo appuntamento della rubrica “La tua storia, per la Storia. Ne parliamo con”: una serie di dialoghi on-line, visibili il mercoledì dalle ore 11, sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito del Centro documentazione donna, che di volta in volta proporranno riflessioni con esperte/i di storia delle donne, di fonti storiche e autobiografiche. Mercoledì 14 luglio 2021 in “La tua storia per la Storia. Ne parliamo con Grazia Baracchi”, assessora alle Pari opportunità del Comune di Modena, e Anna Maria Pedretti referente del Circolo modenese di scrittura e cultura autobiografica della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, dialogheranno con Natascia Corsini, del Centro documentazione donna di Modena su donne, scrittura e memoria di sé.

