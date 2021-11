La Bassa modenese come la Gran Bretagna: anche Bomporto ha i suoi crop circles

BOMPORTO- Strane forme geometriche sono state immortalate qualche giorno fa da un bomportese e le fotografie degli strani cerchi nei campi della Bassa sono state poi postate sui social.

Prevedibile la sorpresa e l’immediato collegamento- anche se solo per un attimo- ai famosissimi crop circles che spuntarono in Inghilterra negli anni ’70, diventando poi oggetto d’indagine per determinarne la possibile origine.

Non stiamo assistendo a un’anomala attività aliena nella Bassa: alcuni bomportesi hanno infatti rapidamente rivelato la “matrice botanica” del fenomeno: “Probabilmente, appena sotto lo strato erboso, c’è un reticolo che darà o ha dato funghi. Quindi le sostanze nutritive sono più concentrate”- ha spiegato un utente- “Sì sono funghi, sotto c’è il micelio che riesce a fissare l’azoto dell’aria e lo mette in comune all’erba in cambio di linfa”- ha precisato più dettagliatamente un altro.

Nessun fenomeno inspiegabile nelle campagne di Bomporto e, in 48 ore, il “mistero” è stato risolto.

