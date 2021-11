Nonantola, dal 1° dicembre pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Liberazione

NONANTOLA – Per la prima volta, Nonantola ospita una pista di pattinaggio sul ghiaccio: sul web alcuni spot dedicati a questo evento stanno diventando virali. E’ stata l’Amministrazione comunale a volere fortemente la pista di ghiaccio che sarà installata nel centro del paese, in piazza Liberazione, a partire dal 1° dicembre. Questa iniziativa vuole essere un segnale di normalità che per via del Covid è stata alterata non lasciando lo spazio alle iniziative di paese, uno scivolare via dalla brutta piaga che ha avvolto il mondo.

“E’ un regalo per i bambini, perché sono loro il futuro..” spiegano i volontari della Pro Loco, che collaborano alla messa in opera e gestione della pista.

Attorno alla pista saranno previsti mercatini e street food mentre per il giorno 19 dicembre è prevista una travolgente parata di Babbi e Mamme Natale che percorreranno le vie di Nonantola in motocicletta.

