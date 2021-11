Omessa denuncia di detenzione di un’arma, denunciato 54enne

CASTELVETRO – Nel corso delle periodiche attività di controllo effettuate dalle Stazioni dell’Arma della provincia di Modena sulle persone titolate a detenere le armi, nella giornata di lunedì 22 novembre 2021, i Carabinieri della Stazione di Castelvetro hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena un 54enne, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per omessa denuncia di arma. La persona, già regolare detentrice di una pistola, non aveva ottemperato alla denuncia di detenzione dell’arma nella sua nuova residenza. L’arma da fuoco è stata sequestrata.

