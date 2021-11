San Felice, chiesta l’assoluzione per i titolari della Ster nel processo sui fondi post terremoto

SAN FELICE SUL PANARO – Non ci sarebbe stata nessuna truffa e, dunque, procura e difesa si sono detti concordi nel chiedere l’assoluzione dei titolari dell’azienda Ster di San Felice, attiva nella produzione di prodotti alimentari, nel processo relativo ai contributi assegnati all’impresa in seguito ai danni causati dal terremoto del 2012. Il processo era nato sulla base del fatto che, tra i macchinari danneggiati dal sisma, ne sarebbe stato inserito anche uno, vecchio e tenuto come scorta, che non sarebbe potuto essere compreso tra i beni rimborsabili con i contributi pubblici. Ora, però, la Procura non ritiene che sia stata commessa nessuna truffa da parte dei vertici dell’azienda (il fondatore Claudio Golinelli è, nel frattempo, scomparso) e, per questo, ne ha chiesto l’assoluzione.

