San Martino Spino, tutti i cittadini possono collaborare all’Albero dei Sanmartinesi

SAN MARTINO SPINO – Interessante iniziativa in programma a San Martino Spino, frazione del Comune di Mirandola. Il gruppo Arte cittadino, infatti, chiede a tutti i cittadini di San Martino Spino e non di preparare uno o più quadretti di lana o cotone (misura 20×20 cm, di qualsiasi colore), che poi saranno assemblati per costruire un albero di Natale da collocare davanti al Cinema Politeama il giorno 8 dicembre. E’ possibile consegnare i propri lavori in una busta, in una cassetta apposita davanti alla tabaccheria Vergnani, oppure in una al Bar DueMori, davanti al Conad, oppure spedirli per posta, a Redazione LoSpino, via Valli 445, San martino spino 42037, scrivendo sulla busta Albero dei Sanmartinesi.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017