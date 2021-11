Solara, senso unico alternato su via Panaria Bassa per lavori alla rete idrica

BOMPORTO – Cambia la viabilità a Solara, in seguito ad un intervento sulla rete idrica. A partire da mercoledì 1° dicembre, prenderanno, infatti, il via le attività di sostituzione della condotta idrica a servizio degli abitati di Solara, San Michele e Gorghetto, a cura di Aimag. Il cantiere interesserà la via Panaria Bassa, nel tratto compreso tra il civico 1, situato a Gorghetto all’incrocio con via Padella, ed il civico 89, a ridosso dell’abitato di Solara, per una durata stimata di due mesi.

Per l’intera durata delle lavorazioni verrà istituito nel tratto di viabilità oggetto di intervento un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico mobile. Aimag comunica che, al fine di limitare i disagi alla circolazione, le attività inizieranno ogni giorno a partire dalle ore 8.30 e termineranno entro e non oltre le 17, con il ripristino della viabilità ordinaria. Durante ogni fase lavorativa sarà comunque garantita l’accessibilità a tutte le abitazioni e le attività interessate dalle aree di cantiere.

