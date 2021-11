Soliera, ordigno bellico fatto brillare in sicurezza in via San Michele

SOLIERA- L’ordigno, una granata d’artiglieria americana di 75 millimetri HE, era stata rinvenuto qualche giorno fa da un agricoltore: nei campi di via San Michele a Soliera.

I carabinieri della stazione locale hanno immediatamente delimitato e messo in sicurezza l’area, informando la prefettura che ha richiesto l’intervento degli artificieri dell’Esercito.

Nella giornata di venerdì 19 novembre il personale specializzato del 2 Reggimento Genio Pontieri di Piacenza ha fatto brillare e distrutto il residuato bellico.

L’operazione di disinnesco è avvenuta in completa sicurezza, coinvolgendo anche un’ambulanza della Croce Rossa italiana per garantire l’eventuale assistenza sanitaria: fortunatamente non necessaria.

Il 2 Reggimento Genio Pontieri opera quotidianamente in 13 province italiane: solo nel modenese sono state eseguite 28 operazioni di disinnesco.

