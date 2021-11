Travolto da un camion che se ne va senza prestare soccorso, ciclista muore al rientro dal lavoro

CARPI – Ha perso la vita mentre rientrava in bicicletta dal lavoro, il 45enne originario del Bangladesh, Jashim Uddin Sayed, nella serata di ieri, lunedì 8 novembre. Intorno alle ore 18, l’uomo stava percorrendo via Guastalla, a Carpi, quando, una volta raggiunta la rotatoria all’incrocio con via dell’Industria, è stato agganciato da un camion, che lo ha trascinato per alcuni metri. Il mezzo si è poi allontanato e l’autista è tuttora ricercato per omissione di soccorso. Per l’uomo, invece, non c’è stato nulla da fare, nonostante l’immediato arrivo di un’ambulanza e un’automedica del 118. Sul posto anche Polizia Locale e Carabinieri per i rilevamenti e per sentire i testimoni dell’incidente e provare a rintracciare l’autista del camion. Per chiarire la dinamica dei fatti, potranno essere utili le immagini delle telecamere posizionate proprio in corrispondenza della rotonda dove è avvenuto l’incidente.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017