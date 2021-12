A Cavezzo la speciale lavanderia di Stefania Dugoni: “Laundry4Pets nasce dal mio amore per gli animali”

CAVEZZO – Chi gode della compagnia di un animale domestico, lo sa bene: cappottini, cuccette e accessori di vario genere sono elementi indispensabili per il benessere del pelosetto, veri e propri confort che lo accompagnano nella quotidianità. E’ altrettanto noto, tuttavia, come tali oggetti risultino veri e propri ricettacoli di sporco e microbi, la cui pulizia domestica è spesso difficoltosa. Un’igienizzazione ardua, comune ad altri utensili di cui quotidianamente ci avvaliamo nelle nostre case: spazzoloni, stracci e scarpe da lavoro sono altrettanto sporchi e sovente risultano difficilmente pulibili. Tutto questo ha bisogno di uno spazio speciale, separato dal normale bucato. Uno spazio nuovo che adesso c’è.

“Ho un cane”, racconta Stefania Dugoni, titolare della lavanderia a gettoni Laundry4Pets (sita a Cavezzo, al numero 13 di Piazza Giacomo Matteotti) “e so bene come mantenere pulito il suo nécessaire risulti arduo. Per questo, circa due anni fa, ho deciso insieme al mio compagno di partecipare a un bando per la riqualificazione del centro: il nostro piano era appunto quello di creare uno spazio dove i padroni degli animali potessero igienizzare accessori e oggetti. Grazie all’aiuto del Comune e della Regione, siamo riusciti ad aprire la nostra lavanderia”.

Un progetto, quello di Stefania, che trae dunque origine da un’esigenza diretta e personale, sostenuta però da un grande amore per gli amici a quattro zampe.

“Tante volte,” spiega, “i padroni scelgono di gettare gli accessori perché non sanno come pulirli. Le lavatrici e i detersivi che abbiamo in casa non sono infatti adatti a tale scopo, quindi occorre trovare una lavanderia in zona in grado di sanificare il materiale. Da Laundry4Pets, disponiamo di diverse lavatrici a gettoni, capaci di pulire in profondità tutto ciò che viene utilizzato dagli animali. Ci avvaliamo di detersivi delicati, che non infastidiscano la percezione olfattiva dei quattro zampe. Ci occupiamo altresì del ritiro e della riconsegna (completamente gratuiti) del materiale dei cavalli. Le nostre centrifughe sono molto utili anche per la nettezza di utensili domestici particolarmente sporchi, come stracci o abiti da lavoro particolarmente sporchi: la lavanderia è aperta a chiunque necessiti di restituire igiene a oggetti sudici”.

