Appennino, caduti 30 centimetri di neve al Passo delle Radici

FRASSINORO – Oltre 30 centimetri di neve sono caduti nella giornata di mercoledì 8 dicembre sulla provinciale 324, al passo delle Radici, nel comune di Frassinoro. I mezzi della Provincia sono intervenuti, a partire dalla mattinata di ieri, nella zona di Frassinoro e in tutte le strade attualmente interessate dalle nevicate, provvedendo alla salatura delle strade a rischio di gelate notturne, che risultano al momento tutte percorribili. I tecnici raccomandano prudenza per chi si mette alla guida, specialmente nelle ore serali e notturne.

Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest’anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura. I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.

