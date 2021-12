Appunti di gusto, tutto quello che c’è da sapere della zucca

di Francesca Monari

La zucca è un membro della famiglia delle cucurbitacee, che include anche cetrioli, meloni, angurie e zucchine.

L’utilizzo della zucca, soprattutto in passato, non si è limitato al solo uso culinario. Grazie alla sua struttura e alla robustezza della sua buccia, veniva utilizzata per realizzare utensili da cucina come piccole ciotole o contenitori per spezie, ad esempio il sale. Da qui viene il detto “avere il sale in zucca”.

Inoltre venivano tagliate a metà, pulite raschiandone l’interno, esposte al vapore e una volta asciugate erano usate come contenitori per trasferire granaglie o liquidi.

La storia della zucca in Italia comincia grazie alla Lagenaria siceraria, una specie caratterizzata da un frutto cilindrico e allungato. Questa pianta pare venne importata dai popoli fenici, i quali cominciarono a coltivarla lungo le foci dei fiumi italiani.

Quella più grande del mondo pesa la bellezza di 1.226 Kg! E’ stata coltivata da un contadino italiano di Radda in Chianti, che da 14 anni coltivava anche il sogno di battere un record da Guinness dei primati con i suoi ortaggi e ci è riuscito.

Fiori di zucca o di zucchina?

Siamo abituati a chiamarli genericamente fiori di zucca ma sarebbe lecito fare una distinzione, dal momento che sia la pianta della zucca che quella delle zucchina produce fiori commestibili, molto simili. La differenza infatti è minima, i fiori di zucchina sono tendenzialmente più grossi, presentano petali appuntiti di un giallo acceso tendente all’arancione, ma hanno una profumazione quasi nulla. I fiori di zucca invece hanno dimensioni minori, petali arrotondati giallo tenue e una profumazione più accentuata.

Alcuni birrifici artigianali italiani hanno voluto tentare la propria produzione stagionale di birra alla zucca, già molto in voga in America.

