Covid, misure più stringenti e controlli serrati dei Green pass: summit in prefettura

MODENA- La prefetta Alessandra Camporota ha presieduto, martedì 30 novembre, una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica: allargata ai rappresentanti delle principali associazioni di categoria del settore produttivo e commerciale.

L’incontro è stato dedicato ad approfondire le norme contenute nel decreto legge numero 172/2021 che prevede nuove e più stringenti misure per contenere la diffusione del Covid-19.

In particolare, sono state esaminate le disposizioni in tema di programmazione dei servizi finalizzati ai controlli sul possesso del “Green pass”.

L’incontro ha consentito di acquisire tutte le informazioni e le indicazioni necessarie alla predisposizione del Piano territoriale dei controlli che la prefetta adotterà nelle prossime ore, in coerenza con le disposizioni del citato decreto legge.

Al riguardo, è stato concordato un decisivo rafforzamento dei controlli, che saranno effettuati da tutte le forze dell’ordine e dai Comandi di polizia locale, sul rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio da Covid-19.

I rappresentanti delle Associazioni di categoria presenti hanno assicurato l’intensificazione delle attività di sensibilizzazione dei propri associati per la puntuale applicazione delle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione del contagio, nel comune obiettivo di garantire a tutti di trascorrere un periodo di festività sereno.

Al termine dell’incontro, la prefetta ha sottolineato l’importanza della collaborazione da parte dei cittadini nel rispetto di tutte le misure: soprattutto per quanto riguarda il possesso del green pass rafforzato, raccomandando di indossare la mascherina nei luoghi in cui si formano assembramenti o affollamenti in occasione dello shopping natalizio.