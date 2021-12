Finale Emilia, si terranno sabato 11 dicembre i funerali dell’ingegnera di San Felice Antonia Terzi

FINALE EMILIA – Si terranno sabato 11 dicembre, alle ore 10.30, presso la Chiesa del Seminario di Finale Emilia, i funerali di Antonia Terzi, ingegnera originaria di San Felice, che ha perso la vita in Inghilterra, in seguito ad un incidente stradale. Originaria della Bassa modenese, Antonia Terzi si era laureata nel 1996 alla facoltà di ingegneria dell’Università di Modena. Dopo una lunga esperienza nelle scuderie della Formula Uno, aveva scelto poi di dedicarsi alla ricerca e all’insegnamento: dal 2020 era professoressa ordinaria all’Università di Canberra in Australia. Antonia Terzi, prima ingegnera di Formula Uno, sarà, inoltre ricordata, attraverso il racconto del giornalista Leo Turrini, sabato 11 dicembre, al TED Women 2021, a Fiorano.

