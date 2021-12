Hockey in line, campionato under 14: gli Scomed Bomporto stravincono a Ferrara

BOMPORTO- Continuano a vincere questi Scomed .

Domenica 12 dicembre a Ferrara, infatti, i bomportesi hanno raccolto due vittorie utili per il Campionato regionale under 14, confermando il successo pieno ottenuto nella precedente trasferta e allungando di fatto il punteggio in classifica generale .

Questi i risultati della giornata :

Ferrara – Scomed Bomporto 1-9 (per i bomportesi goal di 3 Bergamini e Allegretti,2 Tomasini, 1 Santagiuliana)

Ferrara – Scomed Bomporto 3-13 (per i bomportesi goal di : 4 Cipriano, 3 Allegretti, 2 Bergamini 1 Tomasini, 1 Santagiuliana,1 Vecchi, 1 Raimondi.)

La formazione Scomed Bomporto Under 14: Corazzari E.- Bergamini A.- Tomasini- Tarantola- Cipriano- Raimondi- Allegretti- Santagiuliana- Vecchi- Vergari G.

Allenatore- Sala

Nella foto : La formazione Scomed Bomporto under 14

