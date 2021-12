Intera famiglia in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio

SPILAMBERTO- Madre, padre e i tre figli (due gemelle di 9 anni e un ragazzino di 12) sono stati ricoverati al Policlinico di Modena per intossicazione da monossido di carbonio all’interno di un’abitazione in via Fabriano, a Spilamberto.

L’allarme è scattato mercoledì 29 dicembre quando l’intera famiglia ha cominciato ad accusare i primi malesseri. Trasportati tempestivamente al Policlinico dal 118, i cinque sono stati ricoverati per accertamenti e dimessi il giorno successivo: eccetto la mamma, 46enne, per il momento ancora sotto osservazione.

Carabinieri e vigili del fuoco hanno effettuato i relativi controlli all’appartamento di via Fabriano: sembrerebbe che il monossido sia fuoriuscito da una caldaia difettosa.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017