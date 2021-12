Pose Italiane: da oggi l’app “Ufficio postale” ti avvisa quando è il tuo turno allo sportello

MODENA- Da giovedì 2 dicembre, in provincia di Modena, è possibile ritirare il ticket per la prenotazione direttamente dal cellulare ed essere avvisati dall’App “Ufficio Postale” quando è il momento di recarsi all’Ufficio Postale.

La richiesta del ticket è molto semplice e può essere effettuata da tutti i clienti di Poste Italiane per cinque Uffici postali della provincia: a Modena in via Modonella e quello di via Elia Rainusso, 168. In provincia negli Uffici di Carpi, Sassuolo e

Castelfranco Emilia.

Nell’App “Ufficio Postale” è sufficiente individuare la sede di interesse, cliccare su “prenota ticket” e poi sul tasto “mettiti in fila”.

Verrà automaticamente generato un numero di chiamata che comprende l’indicazione dei clienti in attesa in quel momento e dell’ultimo numero chiamato.

Sarà l’App a indicare al cliente il momento in cui avvicinarsi ed entrare nell’Ufficio Postale, nel pieno rispetto delle norme sanitarie del momento.

L’introduzione di questo nuovo sistema di prenotazione ‘ a distanza’ conferma la vicinanza di Poste Italiane a tutti i cittadini e alle loro esigenze.

I nuovi gestori delle attese installati da Poste Italiane, infatti, oltre ad erogare i biglietti per le operazioni allo sportello e ottimizzare la gestione dei flussi dei clienti in sala, consentono di prenotare il proprio turno acquisendo da remoto un ticket elettronico da PC, dalle APP “BancoPosta” “PostePay” e “Ufficio Postale” e da Whatsapp, al numero 3715003715.