San Felice, 46mila euro di buoni spesa alimentari assegnati dal Comune alla Caritas

SAN FELICE SUL PANARO – 46.800 euro di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari sono stati assegnati dal Comune di San Felice sul Panaro al locale Gruppo Caritas parrocchiale. Essendo scaduto lo scorso 15 novembre il termine ultimo per la presentazione della domanda per la concessione dei buoni spesa per i nuclei familiari in difficoltà a seguito dell’emergenza Covid, i buoni residui sono stati assegnati dal Comune alla Caritas cittadina. Un contributo importante che consentirà di offrire un ulteriore aiuto alle famiglie sanfeliciane che si rivolgono alla Caritas.

