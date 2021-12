San Felice, Guicciardi (PD): “Grave la mancata riapertura Polisportiva a settembre”

SAN FELICE- Il segretario Pd di San Felice Nicolò Guicciardi attacca l’Amministrazione Goldoni sul caso della Polisportiva: “Da due anni si dice che l’affidamento e la gestione della Polisportiva saranno assegnati tramite bando, ad oggi ancora non pubblicato né discusso”.

Ecco la nota stampa di Guicciardi:

“È passato più di un anno dalla pubblicazione del video che mostrava la Polisportiva ricostruita dopo il terremoto e pronta per la ripartenza. Un grave ritardo se si considera che l’Amministrazione comunale aveva comunicato, in accordo con le società sportive, che si sarebbe partiti a settembre anziché a marzo di quest’anno per meglio conciliare l’inizio delle stagioni sportive e degli allenamenti, confermando a luglio scorso che non vi erano problemi per la ripresa delle attività appena dopo l’estate. Siamo quasi a fine anno e ancora non si sa nulla, se non che da due anni si dice che l’affidamento e la gestione della Polisportiva saranno assegnati tramite bando, ad oggi ancora non pubblicato né discusso. Lo stesso discorso vale per l’area cortiliva circostante l’immobile, per cui era stata promessa la risistemazione e riqualificazione, ad oggi non finanziata a bilancio”.

“Come dimostrato dai recenti investimenti sull’impiantistica sportiva del nostro Comune, i fondi non mancano- conclude Guicciardi- Per questo chiediamo all’amministrazione Goldoni di fare tutto il possibile per far rivivere in sicurezza il nostro centro sportivo, perché tutto lo sport sanfeliciano deve essere una priorità e non devono esistere discipline di serie A e altre di serie B”.

Leggi anche

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017