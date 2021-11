Sport a San Felice, l’opposizione chiede di aprire al più presto la Polisportiva. Lì è stato installato il centro vaccinale – ora chiuso da diverso tempo – con una convenzione valida fino alla fine dell’anno Comune-Ausl che al momento non viene ridiscussa. Spiegano dal gruppo consiliare Insieme per San Felice:

E’ una riapertura che non può più attendere, necessaria per fornire finalmente gli spazi idonei alle associazioni sportive locali ed evitare la “migrazione” nei comuni limitrofi dei bambini, ragazzi e delle famiglie che li accompagnano per gli allenamenti e per fare attività sportiva.