San Felice, presepe in piazza Matteotti e lettura de “Lo schiaccianoci”: proseguono le iniziative natalizie

SAN FELICE SUL PANARO – Continuano, a San Felice, gli appuntamenti natalizi. Mercoledì 22 dicembre, al Pala Round, alle 21, orchestra d’archi Playoung e orchestra Ensemble Mix della Fondazione scuola di musica “Andreoli”. Giovedì 23 dicembre, largo Posta ore 16, lettura della fiaba “Lo schiaccianoci” con allestimento scenografico. Per tutto il mese di dicembre in piazza Matteotti presepe blu, per le vie del centro totem con i personaggi della fiaba e possibilità di selfie. Davanti al Teatro “Caro amico ti scrivo” integrazione permanente di pensieri e parole.

