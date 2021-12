San Prospero: con TiPì il teatro torna all’Auditorium Fregni

SAN PROSPERO- L’Associazione Culturale Nahìa gestirà la programmazione dell’Auditorium “Volmer Fregni” di San Prospero attraverso il progetto TiPì – Stagione di Teatro partecipato con un ricco carnet di iniziative per coinvolgere attivamente i cittadini.

Al’interno del progetto si ricorda l’iniziativa “I Visionari” nella quale un gruppo di spettatori sceglierà uno degli spettacoli ospiti della stagione 2022/2023.

La stagione teatrale inizierà sabato 4 dicembre, alle 20.45, con un evento a ingresso gratuito curato dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di San Prospero: lo spettacolo “Tomato Soap – Teatronovela sulla violenza di genere in un’unica puntata” della compagnia Manimotò.

L’evento rientra nel programma delle iniziative per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Sabato 15 gennaio, alle 20.45, andrà in scena il monologo “Come la roccia, l’acqua, la neve” della Compagnia Lumen.

Lo spettacolo è scritto e interpretato da Gabriele Genovese e diretto da Elisabetta Carosio.

Venerdì 18 febbraio alle 20.45 è la volta di “Lasciateci perdere” della compagnia lombarda Eccentrici Dadarò: un appuntamento dedicato a ragazzi e famiglie che racconta di tre genitori alla ricerca dei propri figli, scappati di casa. Lo spettacolo è legato alla programmazione di TiPì per le scuole: gli studenti delle medie assisteranno la mattina stessa allo spettacolo “Per la strada”: la stessa storia raccontata dal punto di vista dei ragazzi fuggiti.

L’ingresso all’evento serale sarà gratuito per chi avrà partecipato al matinée.

Sabato 26 marzo alle 20.45 sarà il turno di “Giulia, la mia migliore amica”: una commedia romantica scritta e diretta da Luca Rodella e scelta dal gruppo ” I Visionari” nell’edizione 2020. Dopo lo spettacolo si terrà l’incontro, aperto al pubblico, tra i Visionari e la compagnia.

Si chiude domenica 10 aprile, alle 17,con lo spettacolo per grandi e piccoli “Kalinka – Il Circo Russo come non l’avete mai visto” della Compagnia Nando&Maila, che porta in scena una coppia scapestrata di circensi.

Con il “biglietto responsabile” lo spettatore sceglierà se pagare il biglietto intero o il ridotto, oppure potrà scegliere la formula “Sostieni il teatro” facendo una donazione.

Per prenotazioni è possibile scrivere a progetto.tp@gmail.com o inviare un messaggio Whatsapp al numero 331 7487202.

Da gennaio partiranno anche i corsi di teatro. Bambini, adolescenti e adulti: tre percorsi a cadenza settimanale, dedicati alla scoperta della scena che si concluderanno con un esito scenico.