Soliera, approvato il bilancio 2022-2024: prevista per il prossimo anno la nuova Casa della Salute

SOLIERA – Nella serata di lunedì 20 dicembre, il Consiglio comunale di Soliera ha approvato il bilancio di previsione 2022-24 insieme al Dup 2022 (Documento unico di programmazione) e al programma triennale 2022-24 dei lavori pubblici. Favorevole la maggioranza (Partito Democratico, Viviamo Soliera e Sinistra Ambientalista per Soliera), contraria la minoranza (Lega, Movimento 5 Stelle e Rilanciamo Soliera) con l’astensione del Gruppo Misto.

Nonostante le incertezze legate alla crisi sanitaria, con i contagi di nuovo in aumento, e all’assenza del quadro normativo che discende dalla legge finanziaria del Governo (non ancora approvata), Soliera è tra i primi Comuni della provincia modenese ad approvare il bilancio in tempi utili per consentire la piena operatività dell’ente fin dal 1° gennaio 2022, senza ricorrere all’esercizio provvisorio. Non solo: entro il 2021 anche l’Unione Terre d’Argine prevede di approvare il proprio bilancio, così da assicurare una pianificazione e una capacità di intervento in piena efficienza.

Anche quest’anno – si legge nel comunicato stampa diffuso dall’Amministrazione comunale – il Comune di Soliera lascia inalterati tributi, imposte e tariffe (compresa l’aliquota Irpef), e conferma un livello di indebitamento estremamente basso. Ciò consente di proseguire nel conseguimento degli obiettivi strategici presenti nel piano presentato dal sindaco Solomita per il suo secondo mandato: riqualificazione del centro storico che arriva a comprendere anche la prima parte di via Roma, forte impulso alla mobilità ciclopedonale e sostenibilità ambientale, Casa della Salute, miglioramento energetico e sismico degli edifici scolastici e sportivi. Il tutto cercando di intercettare il più possibile le risorse che arriveranno dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Per la parte investimenti, nel 2022 vengono stanziati circa 6.200.000 euro che diventano oltre 19 milioni di euro per i prossimi tre anni. Tra le opere in dirittura di arrivo nel 2022 si segnala la realizzazione di un condominio solidale con speciali requisiti adatti a persone con disabilità, con accesso al bonus del 110%, l’acquisto di nuovi appartamenti di edilizia residenziale popolare, la realizzazione della nuova Casa della Salute di via Roma che comprenderà un centro prelievi, medici di base, servizi specialistici, configurandosi in qualcosa di più e di diverso rispetto a un poliambulatorio. Il budget annuo stanziato per la manutenzione della rete stradale sale ulteriormente, passando da 400.000 a 500.000 euro, mentre vengono confermati gli interventi di miglioramento sismico rispetto ai cimiteri di Soliera, Limidi e Sozzigalli, e negli anni successivi alle scuole Muratori ed ex-Garibaldi. Il pacchetto investimenti prevede anche l’ampliamento della rete di percorsi ciclopedonali, la cura del verde pubblico e dei parchi, e la realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Grandi e via Arginetto.

“Cerchiamo di interpretare al meglio la nuova congiuntura economica”, spiega il sindaco Roberto Solomita, “caratterizzata da una fase espansiva, in netta controtendenza rispetto alle dinamiche di stagnazione che perduravano dalla crisi del 2008. Teniamo alta la testa, mettiamo in campo una visione strategica della nostra comunità nel quadro della transizione ecologica, migliorando la qualità urbana e ambientale. I nostri investimenti sono iniezioni di futuro, mirano a generare valore sociale, favorire crescita e qualità”.

